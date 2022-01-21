Girne’de Covid ve hijyen denetimleri devam ediyor

24 Aralık 2021 – 20 Ocak 2022 Tarihleri Arasında Girne Belediyesi Sağlık Şube ekipleri tarafından toplamda 106 işletme gıda hijyeni, genel hijyen ve Covid-19 Pandemi Önlemleriyle ilgili denetlenirken hijyen koşullara aykırı faaliyet gösteren bir işletme ile sağlık karnesiz ve PCR/Antijen testi bulunmayan personel çalıştıran bir işletme olmak üzere toplam iki işletme mühürlendi.

Covid-19 önlemleri kapsamında PCR/ Antijen Testi ve maske zorunluluğu kurallarına uymayan 2 tane Cafe Restaurant işletmesi ile bir berber işletmesine toplam 14.910 TL para cezası kesildi.

Girne Belediyesi, kent geneli içerisinde faaliyet gösteren ve gıda ile ilgili olan işletmelerin rutin hijyen kontrolleri yanında Covid-19 pandemi önlemlerinin denetimlerine de devam ediyor. Özellikle yoğun nüfus ile rağbet gören sosyal mekanlar yanında halkın yeme içme ve eğlenmesine açık olan tüm ticari işletmelerin kontrolleri yoğun şekilde sürdürülmektedir.

Geçtiğimiz günler içerisinde yapılan sağlık kontrollerinde, sağlık karnesi yükümlüğünü yerine getirmeyen ‘CMR Çiğ Köfte’ ile hijyen koşulları yetersiz bulunan ‘İstanbul Börek’ isimli işletmeler kapatılarak mühürlenmiştir. Faaliyeti durdurulan işletmeler; teknik eksiklerini giderdiğinden faaliyetlerine izin verilmiştir.

Uygunsuzlukların cezai işlemlere tabi tutulduğu kontroller kapsamında mühürlenen 2 işyeri yanında toplam 29 iş yerine de eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, 3 işletmeye eksiklerin giderilmemesi halinde kapatma uyarısı yapıldı, üç işyerine de Covid-19 Pandemi önlemlerini yerine getirmediği için toplam 14.910 TL para cezası kesildi. Ayrıca her çarşamba kurulan Girne Belediyesi Açık pazarındaki satışlar için de Covid-19 Pandemi önlemleri çerçevesinde denetimlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü ;

“Tüm Dünya gündemini olduğu kadar Ülkemiz gündemini de halen meşgul etmeye devam eden Covid-19 Pandemisinin mücadelesinde resmi kontrollerin önemini hepimiz çok iyi biliyoruz. Bu bilinçle pandeminin başından beridir Girne Belediyesi olarak yapılan resmi kontroller aralıksız şekilde devam ederken, öncelikli amacımız toplum sağlığının korunmasıdır. Bu mücadele içinde esnaf ve halkımızın iştirakleri ile kuralların uygulanması konusu da yaşamsal öneme sahiptir. Ülkemizdeki günlük sosyal ve ekonomik hayatın akışının sağlanabilmesi, çocuklarımızın okullarda eğitimlerini güven ortamında alabilmeleri için, Pandeminin en başından beridir vurgulanan

MASKE, MESAFE ve HİJYEN kuralları ile pandemi mücadelesine devam etmemiz gerekmektedir. Ayrıca, aşılanma ile ilgili her toplum bireyi, kendi üstüne düşen sorumluluğu taşımalıdır. Bu kritik süreci tüm toplum, halkımız, esnafımız ve yerel yöneticiler olarak iyi bir işbirliği içinde yönetmeliyiz’’ dedi.