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Girne’de iş kazası

Girne’de iş kazası

Girne’de iş kazası

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Karaoğlanoğlu-Girne’de Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir demir doğrama atölyesinde çalışan Rashid Mehmood (E-27), demir saç kesme makinesi üzerinde saç kestiği sırada sol el ikinci parmağını makineye kaptırarak, yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, bahse konu şahıs Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi servisinde gözetim altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

BRT

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