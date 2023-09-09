Alkollü sürücü evin önünde park halindeki araca çarptı…
Saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde alkollü sürücü evin önünde park halindeki araca çarptı…
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Saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde, Serkan Servet (E-31), 305 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki PU 905 salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun sol kısmında bulunan bir evin önünde park halindeki UM 710 plakalı salon araca çarptı.
Kaza sonucu yaralanan olmadı. Araç sürücüsü Serkan Servet tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.
BRT
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