Girne’de kumarhane denetimi: 56 kişiye yasal işlem

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün ( 03.09.2022 tarihinde), Girne bölgesinde faaliyet gösteren üç ayrı kumarhanede polis tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam 56 kişi tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

BRT