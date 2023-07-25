Girne’de uyuşturucu, 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün ölü bulunan Şinasi Olğun’a (E-53) yapılan otopside, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Olğun’un kesin ölüm sebebi yapılacak tetkiklerin ardından belli olacak.

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında, A.K.’nin (E-47) tasarrufunda yaklaşık 30 gram ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.T.’nin (K-37) ikametgahında yapılan aramada ise, yaklaşık 4 ve 2 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulundu.

Dün akşam 20.00 sırlarına meydana gelen olay sonrasında bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Girne’de bir otelin restoranındaki bahşiş kutusundan 27 bin TL çalan bir kişi tutuklandı

Girne’de bir otelin restoranın bar bölümünde bulunan bahşiş kutusundan 27 bin TL çalındı.

Dün 02.30 sıralarında meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı görülen M.A.(E-31) tespit edilerek tutuklandı.

-Akıncılar’da izinsiz ateş yakan bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Öte yandan dün saat 12.00 sıralarında, Akıncılar’da ikametgahının ön kısmındaki yığın halinde bulunan kuru otları, izinsiz olarak temizlik maksatlı yaktığı tespit edilen H.O. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yakılan ateşin kontrolden çıkıp sirayet etmesi sonucu, kullanılmayan kerpiçten mamul bir evin 3 ahşap penceresi ile 1 ahşap kapısı, 1 hurma, 1 mandarin ve 2 zeytin ağacı, 100 metre uzunluğundaki sulama hortumu, 1 elektrik direği ve 550 metrekarelik alandaki kuru otlar yanarak zarar gördü.

Yangın, İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve H.O. aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.

PGM/BRT