‘Mare Monte Halkındır’ sloganıyla eylem düzenledi

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Mare Monte Plajı için verdiği mücadeleyi sürdürüyor.

Belediye, “Mare Monte Plajı Halkındır” sloganıyla bugün 10.00’da müzikli, eğlenceli eylem düzenledi.

Eylemde ilk olarak konuşan Avukat Buğra Akter, 2009 yılında bölgenin turizm amaçlı olarak bir şirkete kiralanmasıyla başlayan sürecin ardından Alsancak Belediyesi’nin , başlattığı mücadeleye değindi.

2015 yılında Alsancak belediyesinin plaja girişinin engellenmesinin ardından hukuksal mücadele başlatıldığını anımsatan Akter, bu davayla birlikte, Mare Monte Otelin , plaj parselleri ve kraliçe havuzlarının da bulunduğu bölgenin otel yapılmak amacıyla bir şirkete verildiğini öğrendiklerini kaydetti.

Başlattıkları hukuk mücadelesinin 2020’de tamamlandığını ve Yüksek idere Mahkemesinin yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu tespit ederek , kararların iptali yönünde karar ürettiğini anımsatan Akter, 2023 Mayıs ayında, aynı zihniyetin yeniden baş gösterdiğini ifade etti.

Karara itiraz davası açmak için , kendilerine tanınan 75 günlük sürede siyasilerle temas kurmaya çalıştıklarını ancak olumlu geri dönüş almadıklarını kaydeden Akter, dava sonucunda, Sahil parselleri, Kraliçe havuzları bölgesi ile Zefiros ile 3’üncü Alay arasındaki bölgenin vakıflar İdaresine verilmesi yönündeki 2 kararın iptal edildiğini ifade etti.

Kararların iptal edilmesine rağmen, bakanlar kurulunun bu kararından önce aldığı bir diğer kararda, Mare Monte’nin vakıflar idaresine devredilmesi halinde, Merit grubunun kira sözleşmesine dahil olacağı şeklinde bir ifade yer aldığını anımsatan Akter, mücadelenin hukuksal zemin dışında özgürlük arayışı olarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de konuşmasında, Mare Monte Plajının ,halkın malı olduğunu ve böyle kalacağını belirtti.

CTP-BG ve ÖRP Hükümetinin , Mare Monte plajının tamamını 2009 yılında 49 yıllığına kiraladığını anımsatan Ataser, belediye olarak yatırıma karşı olmadıklarını ancak halkın malı olan Mare Monte Plajı ve Kraliçe Havuzlarının , halkın elinden alınmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

2018 yılında başlattıkları hukuki mücadelesinin 2020 yılında tamamlandığını , Yüksek İdare Mahkemesinin kararıyla plaj ve kraliçe havuzlarının kamuya devredilmesi kararı verildiğini anımsatan Ataser, 2023 yılı Şubat Mart Döneminde, mevcut 3’lü koalisyon hükümetinin Mare Monte’nin tüm parselleriyle kiralandığı yönündeki kararını resmi gazeteden okuyarak öğrendiklerini anlattı.

Başlattıkları hukuki mücadeleyle , Mare Monte Sahili ve Kraliçe havuzları bölgesinin, kira sözleşmesinden çıkarıldığını dile getiren Ataser, değişen her hükümetle aynı sorunu yaşamaktan istemediklerini bu nedenle , Mare Monte Plaj ve kraliçe havuzları parsellerinin bakanlar kurulu kararı ve resmi bir sözleşmeyle belediyeye devredilmesini istediklerini vurguladı.

Belediyenin Mare Monte’de halka en iyi şekilde hizmet verdiğini dile getiren Ataser, taleplerinin plaj ve kraliçe havuzları parselleri yanında , Mare Monte Otel’in de belediyeye devredilmesi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından , eylem , DJ Coşkuner’in , “80’ler, 90’lar ve 2000’li” yılların şarkılarını sunduğu performansı ve köpük partisiyle devam etti.

Eyleme katılan vatandaşlar da Mare Monte Plajı ve Kraliçe Havuzlarının bulunduğu bölgenin halkın malı olduğunu savunarak, Lapta ,

Alsancak Çamlıbel Belediyesi’nin başlattığı mücadeleye sonuna kadar destek vereceklerini belirtti..

BRT