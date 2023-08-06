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‘Mare Monte Halkındır’ sloganıyla eylem düzenledi

‘Mare Monte Halkındır’ sloganıyla eylem düzenledi

‘Mare Monte Halkındır’ sloganıyla eylem düzenledi

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Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi, Mare Monte Plajı için verdiği mücadeleyi sürdürüyor.

Belediye, “Mare Monte Plajı Halkındır” sloganıyla bugün  10.00’da müzikli, eğlenceli eylem düzenledi.

Eylemde ilk olarak konuşan  Avukat Buğra Akter, 2009 yılında bölgenin  turizm amaçlı olarak bir şirkete kiralanmasıyla  başlayan sürecin ardından  Alsancak Belediyesi’nin , başlattığı  mücadeleye değindi.

2015 yılında Alsancak belediyesinin plaja girişinin engellenmesinin ardından  hukuksal  mücadele başlatıldığını anımsatan Akter,  bu davayla birlikte,  Mare Monte Otelin , plaj parselleri ve kraliçe havuzlarının da bulunduğu  bölgenin otel yapılmak amacıyla  bir şirkete verildiğini öğrendiklerini  kaydetti.

Başlattıkları hukuk mücadelesinin 2020’de tamamlandığını ve Yüksek idere Mahkemesinin  yapılan işlemlerin hukuka aykırı olduğunu tespit ederek , kararların iptali yönünde karar ürettiğini anımsatan Akter, 2023 Mayıs ayında,   aynı zihniyetin yeniden baş gösterdiğini ifade etti.

Karara itiraz davası açmak için , kendilerine tanınan 75 günlük  sürede siyasilerle temas kurmaya çalıştıklarını ancak olumlu geri dönüş almadıklarını  kaydeden  Akter, dava sonucunda,  Sahil parselleri, Kraliçe havuzları bölgesi  ile  Zefiros ile 3’üncü  Alay  arasındaki bölgenin vakıflar İdaresine verilmesi yönündeki 2 kararın iptal edildiğini ifade etti.

Kararların iptal edilmesine rağmen,  bakanlar kurulunun  bu kararından önce aldığı bir diğer kararda, Mare Monte’nin vakıflar idaresine devredilmesi halinde, Merit grubunun  kira sözleşmesine dahil olacağı şeklinde bir ifade  yer aldığını anımsatan Akter, mücadelenin hukuksal zemin dışında  özgürlük  arayışı olarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Lapta Alsancak Çamlıbel Belediye Başkanı Fırat Ataser de konuşmasında, Mare Monte Plajının ,halkın malı olduğunu ve böyle kalacağını belirtti.

CTP-BG ve ÖRP Hükümetinin , Mare Monte plajının tamamını   2009 yılında 49 yıllığına  kiraladığını anımsatan Ataser,  belediye olarak yatırıma karşı olmadıklarını ancak halkın malı olan Mare Monte Plajı ve Kraliçe Havuzlarının  , halkın elinden alınmasına izin vermeyeceklerini  dile getirdi.

2018 yılında başlattıkları hukuki mücadelesinin 2020 yılında tamamlandığını , Yüksek İdare Mahkemesinin kararıyla  plaj ve kraliçe havuzlarının  kamuya devredilmesi kararı verildiğini anımsatan Ataser, 2023 yılı Şubat Mart Döneminde,  mevcut 3’lü koalisyon hükümetinin    Mare Monte’nin tüm parselleriyle kiralandığı yönündeki kararını resmi gazeteden okuyarak öğrendiklerini anlattı.

Başlattıkları hukuki  mücadeleyle , Mare Monte Sahili ve Kraliçe havuzları bölgesinin, kira sözleşmesinden çıkarıldığını dile getiren Ataser, değişen her hükümetle aynı sorunu yaşamaktan  istemediklerini  bu nedenle , Mare Monte Plaj ve kraliçe havuzları parsellerinin bakanlar kurulu kararı ve  resmi bir sözleşmeyle belediyeye devredilmesini istediklerini vurguladı.

Belediyenin Mare Monte’de  halka en iyi şekilde hizmet verdiğini dile getiren Ataser, taleplerinin plaj ve kraliçe havuzları parselleri yanında ,  Mare Monte Otel’in de belediyeye  devredilmesi olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından , eylem , DJ Coşkuner’in ,  “80’ler, 90’lar ve 2000’li” yılların şarkılarını sunduğu performansı ve köpük partisiyle   devam etti.
Eyleme katılan vatandaşlar da Mare Monte Plajı ve Kraliçe Havuzlarının bulunduğu bölgenin halkın malı olduğunu  savunarak, Lapta ,

Alsancak  Çamlıbel Belediyesi’nin başlattığı mücadeleye sonuna kadar destek vereceklerini belirtti..

BRT

 

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