Gmail hesabı olanlara önemli uyarı

Google'ın uzun süredir görünümünü pek değiştirmediği Gmail, büyük bir değişim geçirmek üzere... Peki Gmail'de yakında nasıl değişiklikler göreceğiz?

Google, G Suite müşterilerine gönderdiği bir e-postada firmanın yenilenmiş bir Gmail üzerinde çalıştığını söyledi. Yenilenen Gmail sadece tasarım olarak değişmekle kalmayacak, birkaç yeni işlev de sunacak.

İlk olarak Outlook kullanıcılarının seveceği bir yenilik var. Yeniliklerin başında Google Takvim'in Gmail ile bütünleşmesi var. Bunun yanında e-postaları erteleyip, birkaç saat veya gün sonra yeniden e-posta kutunuzda belirmesini sağlayabileceksiniz. Gmail'i Android'de veya iPhone'da kullananların bildiği akıllı cevaplar, artık gmail.com üzerinden de ulaşılabilecek.

Son olarak Google, e-postalarınızı çevrimdışı olarak depolayabilmeniz için yeni bir yöntem geliştiriyor. Google Apps yavaşça bırakırken verileriniz, standart web teknolojileri tarafından depolanacak.

Yeni tasarımla ilgili bir görüntü, henüz paylaşılmadı. Gmail'in arayüzü yıllardır çok değişmediği için yeni tasarımda Material Design diline yer verilmesini bekleyebiliriz.