POLİSTEN UYARI!

Polis, piyasadaki sahte 50’lik ABD Doları banknotlara karşı vatandaşları uyardı.

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, dün, Ercan Havalimanında, bir şahıs tasarrufunda bulunan 50’lik banknotlardan oluşan sahte ABD Dolarını tedavüle sürüldüğü tespit edildiği belirtildiç. Bahse konu şahsın tasarrufunda ML 35643293A, MG 62111389A, ML 35643843A, ML 78655690A ve MG 65155222A seri numaralarını kapsayan toplam 5 adet sahte 50 ’lik ABD Doları banknot buundu

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali göz önünde bulundurduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “50’lik ABD Doları” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak kişi ve kurumların çok dikkatli olmalarını, şüpheli gördükleri kişileri en yakın polis merkezine bildirmeleri istendi