GMAİL’E BOMBA ÖZELLİK!

Geçtiğimiz hafta yenilenen web arayüzü ile konuşulan Gmail’in yeni özelliği ile birlikte artık kullanım süresi dolabilen e-postalar gönderilebilecek. Ancak yenilik haberi bununla da sınırlı değil. Gmail’in gizli modu kullanılarak şifreli e-postalar gönderilebiliyor.

Gmail‘in web sürümünde ciddi bir güncelleme yapmaya hazırlanan Google, yeni arayüzünde “materyal tasarım” dilini esas alacağını belirtti. Sade ve modern tasarımıyla dikkatleri çeken güncellemenin en merak edilen özelliklerinden birisi de “Gizli Mod” özelliği. Gmail'in gizli modu kullanılarak şifreli e-postalar gönderilebiliyor.

Şimdiye kadar tasarım hakkında ipuçları veren ekran görüntülerine bakacak olursak Gmail'in süresi dolan e-postalarının ProtonMail‘in aynı işlevdeki e-postalarına benzediğini söyleyebiliriz. Süresi dolan e-posta göndermek için ekranda yer alan “gizlilik modu” kilit tuşu kullanılabiliyor. Gizlilik modunun açıklamasında ise alıcının e-posta içeriğini, yönlendirme, kopyalayıp yapıştırma, indirme ya da e-postanın çıktısını alma yetkisine sahip olmayacağı belirtiliyor.

Henüz test aşamasında olan özellikle gönderilen e-postaların son kullanım tarihleri belirlenebiliyor. Özellik kapsamında ayrıca, e-postayı açmadan önce alıcıya, kendisine SMS ile gönderilen giriş kodunu sorabiliyorsunuz. Böylece gönderdiğiniz e-posta'nın alıcı dışındaki kişiler tarafından okunmadığına emin olabiliyorsunuz.