GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR!

Ülkemiz önümüzdeki günlerde serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.. Cumartesi gününe kadar yer yer sağanak ve gök gürültülü yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi’nin 11-17 Haziran tarihlerini kapsayan raporuna göre yarın hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer hafif sağanak yağmurlu olacak.

Sabah saatlerinde ise sis beklentisi var.

Rapora göre Çarşamba az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Perşembe az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cuma parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Cumartesi parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu; Pazar ve Pazartesi günleri ise parçalı bulutlu olacak.