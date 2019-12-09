GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR DEVAM EDECEK!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağmurlu zamanla az bulutlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta zaman zaman kuvvetli olarak esecek.