GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR DEVAM EDECEK!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması benlenmektedir. Hava çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Kızey ve Doğu yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esecek.