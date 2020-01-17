ALTINDA HAFİF DÜŞÜŞ!

Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatlarında bir miktar düşüş gözleniyor. Yaşanan düşüşü iyi değerlendirmek isteyenler , “Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira?” aramaları yapıyor. İşte günün altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 477,88 Lira

Yarım altın: 955,75 Lira

Gram altın: 293 Lira

Cumhuriyet altını: 1.965,00