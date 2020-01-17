ALTINDA HAFİF DÜŞÜŞ!
Altın...
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Döviz fiyatları ile birlikte bir aşağı bir yukarı yön değiştiren altın fiyatlarında bir miktar düşüş gözleniyor. Yaşanan düşüşü iyi değerlendirmek isteyenler , “Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç lira?” aramaları yapıyor. İşte günün altın fiyatları…
ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın: 477,88 Lira
Yarım altın: 955,75 Lira
Gram altın: 293 Lira
Cumhuriyet altını: 1.965,00
Etiketler : altın fiyatları, altın ne kadar oldu, 17 Ocak 2020
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