GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.
Rüzgar Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, açıklama, sağanak yağmur, hava sıcaklığı, KKTC, 23 Kasım, 2018
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