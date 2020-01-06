GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
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Meteoroji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı çok bulutlu sağanak vaya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. Rüzgar Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli yer yer fırtına şeklinde esecek.
Etiketler : Meteoroji Dairesi, KKTc, hava durumu, sağanak yağmur, 6 Ocak 2020
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