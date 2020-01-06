ALTINDA REKOR FİYAT!
Altın yükselişte!
A+A-
Altın fiyatlarında son durum nasıl? Çeyrek altın fiyatı ne kadar? İran - ABD gerginliği altın fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. İç piyasada gram altın bu sabah yeni haftaya 302 liranın üzerinde başladı.
Altın fiyatlarında rekor fiyat...
Trump'ın Irak'ı tehdit eden açıklamaları ve Ortadoğu'da artan endişeler 'güvenli liman' olana altına talebi artırıyor.
Sabah 7.50 itibariyle altının ons fiyatı 1575 dolar, gramı ise 302,4 TL'ye yükseldi.
Çeyrek altın ise 496,0 TL'den işlem görüyor.
Etiketler : Altın fiyatları, son durum, altın ne kadar oldu, 6 Ocak 2019
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.