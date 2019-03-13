Gökhan Naim’in öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Gesfi Döviz Bürosu sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinin yaklaşık 100 metre ilerisinde olayda kullanılan tabanca olduğuna inanılan 9mm çapında bir tabanca bulunarak emare olarak alınmıştır.

Olay esnasında içinde henüz miktarı tespit edilemeyen paraların olduğu çantanın ise saldırgan tarafından çalındığı şüphesi üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.