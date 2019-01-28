GÖNYELİ BELEDİYESİ 105 İŞ YERİNİ DENETLEDİ!

Gönyeli Belediyesi, son bir buçuk aylık sürede, 105 iş yerini denetlediğini, 73 çalışanın sağlık karnelerini kontrol ettiğini açıkladı.

Gönyeli Belediyesi sağlık ve zabıta şubeleri denetimlerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı müfettişleri ile iş birliği içerisinde, gece 21.00 ile 23.30 saatleri arasında yapılan son denetimlerde, müzikli eğlence yerleri ve lokantalar mercek altına alındı.

Gönyeli Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, genel hijyen ve çalışma izni kontrolü yanı sıra personelin sağlık karneleri ve kapalı alanlarda sigara denetimini de yapan Gönyeli Belediyesi birimleri, yasalara saygılı işletmelere teşekkür ederken, saptadığı aksaklıklar için de gerekli işlemleri başlattı.

1,5 AYLIK RAKAMLAR

Gönyeli Belediyesi sağlık ve zabıta şubeleri son 1,5 aylık dönemde 105 iş yerini denetledi, 73 çalışanın sağlık karnelerini kontrol etti.

Gıda üreten atölyelerden kuaförlere, market ve kasaplardan pastanelere kadar pek çok işyerine yönelik rutin denetimlerin devam edeceği, sonuçların da Gönyeli Belediyesi’nin web sayfasında düzenli olarak paylaşılacağı bildirildi.

BENLİ: “GÖNYELİ’DE GÜVENLİ GIDA ALANINDASINIZ”

Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, “yüksek yaşam standartlı kent” hedeflerinde gıda güvenliği ve hijyeninin son derece önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Gönyeli’de yaşayan tüm insanlarımızın, ayrıca, kentimize gelerek burada ekonomik hayata katılan, mekânlarımızda misafir ettiğimiz herkesin kendini güvenli gıda alanında hissetmesini istiyoruz. Gıda güvenliği, temizlik, yasal limitlere saygı ve çağdaş standartlarda üretimi son derece önemsiyoruz. Gönyeli’de sürdürdüğümüz denetimlere halkımızın da katılımı önemlidir. Denetim ihtiyacı ya da dikkat çeken bir eksiklik varsa, bir denetim ihtiyacı varsa, lütfen hizmet hatlarımızla iletişime geçiniz, bilgi veriniz. Gönyeli’de su tahlilleri mutlaka düzenli aralıklarla yapılıyor, iş yerleri denetleniyor, kent baştan aşağıya temizleniyor ve bunlar bizim olmazsa olmazlarımızdır.”