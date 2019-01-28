Uçuk çıkarsa sakın bunları yapmayın!

Herpes simplex virüsü bağışıklık sisteminin zayıfladığı anlarda uçuk olarak karşımıza çıkar. Bu virüsün tamamen yok edilmesi mümkün değildir, bünyenin zayıfladığı dönemlerde uçuk çıkmasına neden olur. Hamilelikte uçuk neden çıkar? Hamilelikte uçuk ilacı kullanılır mı? Hamilelikte uçuk nasıl geçer?

HAMİLELİKTE UÇUK NEDEN ÇIKAR?

Uçuğun hamilelik özelinde bir sebebi yoktur. Hamilelikte uçukla sık karşılaşılması genelde stres ve gerginlik kaynaklıdır. Stres sebebiyle zayıflayan bağışıklık sistemi sebebiyle uçuk çıkabilir. Uçuk, ağız, burun ve yüz çevresindeki kırmızı renkli, kabarık ağrılı ve kaşıntılı su dolu kabarcıklar şeklinde görülür. Uçuk genellikle ağız ve çevresinde çıkar ancak bazen genital uçuk da söz konusu olabilir. Genital uçuk belirtileri idrar yaparken yanma hissi, idrar sıklığında artış, ağrı, vajinal akıntı, halsizlik ve ateş olabilir.

GENİTAL UÇUK BEBEĞE ZARAR VERİR Mİ?

Hamilelikte çıkan genital uçuk direkt temasla veya cinsel temas yoluyla bulaşır. Dolayısıyla partneriniz için bulaşıcılık riski vardır. Ancak genital uçuk anne karnındaki bebeğe bulaşmaz. Fakat doğum zamanında genital uçuk varsa o zaman normal doğum esnasında bu uçuk bebekle temas edebilir ve bebeğe bulaşabilir. Genital uçuk bebekle temas ettiğinde farklı enfeksiyonlara neden olabilir. Hamilelikte genital uçuk özellikle doktor tarafından takip edilmeli ve sadece doktorun yönlendirmesi ile ilaç kullanılmalıdır.

HAMİLELİKTE UÇUK İLACI KULLANILIR MI?

Normal zamanlarda kullandığımız uçuk ilaçlarının hamilelikte kullanımı konusunda doktor yönlendirmesi çok önemlidir. Hamilelik dışında iyileştirici gücü olan ilaçlar hamilelikte bebek için risk oluşturabilir. Bu sebeple hamilelikte uçuk ilacı kullanımı da doktor kontrolünde olmalıdır.

HAMİLELİKTE UÇUK NASIL GEÇER?

Hamilelikte uçuk tedavisi için uzmanlardan birkaç öneri derledik. Hamileliğin dönemine bağlı olarak hamilelikte uçuk ilacı kullanılabilir ancak mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. Antiviral etkili sarımsak gibi besinler uçuğa karşı uygulanabilir. Sarımsağı ikiye kesip sulu kısmını uçuklu bölgeye sürerek uçuğun iyileşmesini hızlandırabilirsiniz. Uçuğa buz sürmek de hem yangısını alır hem de iyileşme sürecini hızlandırır. Bölgenin nemli tutulması ve krem sürülmesi de rahatsızlık hissini azaltacaktır.



