Gönyeli Belediyesi kararlar aldı

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan duyuru :

Gönyeli Belediyesi’nde tüm şube sorumlularımızla birlikte yaşadığımız olağanüstü koşulları değerlendirmek için toplandık ve hem yerel ve uluslararası sağlık örgütlerimiz, hem de Bakanlar Kurulu karlarına uyumlu olarak tüm süreçlerimizi gözden geçirdik.

Öncelikle tüm insanımızdan beklentimiz, mecbur olmadıkça, lütfen evlerinde olsunlar ve uzmanların tavsiyelerine uysunlar.

Gönyeli Belediyesi halkımızın hizmetinde olmaya, yaşam kalitemiz ve sağlığımız için çalışmaya devam edecektir.

Bu zor günlerin de dayanışma, sorumluluk ve doğru yönetimle aşılacağına inanıyoruz.

Gönyeli Belediyesi şu kararları almıştır.

Temizlik şubesi evsel atıkları almaya devam edecektir. Ayrıca, Bakanlar Kurulu’nun açık bulundurduğu işyerlerinin çöpleri de düzenli olarak toplanacaktır.

Kanalizasyon şubesi, inşat faaliyetleri hariç sağlıkla ilgili çalışmalarını sürdürecektir.

Sokak süpürme ve bahçe atıklarının alınması hizmeti geçici olarak durdurulmuştur.

Toplu taşıma hizmetleri salgın riskine karşı durdurulmuştur.

Salgına yönelik denetim, ilaçlama ve hijyen çalışmaları kesintisiz sürdürülecektir.

Zabıta biriminin, Başkanlığın ve Bakanlar Kurulu’nun talimatları dışındaki hizmetleri durdurulmuştur.

Pandemi süreci ile ilgili sağlık denetimleri sürdürülecektir.

Yaşlılara hizmet biriminde, geziler, berber hizmetleri, ev ziyaretleri, bahçe temizlik hizmetleri yapılmayacaktır, ancak, her türlü acil yardım talebine yanıt verilecektir. 65 yaş üzeri covid 19 korumalı tedarik programı devam edecektir.

Bakanlar kurulunun kararı ile açık olan işyerleri ve risk teşkil eden diğer alanlarda dezenfeksiyon çalışmaları sürdürülecektir.

Hastalık taşıyıcı vektörlerle (Haşere) ile ilaçlamalar devam edecektir.

Hayvan barınağı çalışmalarına devam edecektir.

Sosyal aktivite merkezi kapalı olacak, online hizmetleri devam edecektir.

Belediye konferans salonu kapalı olacaktır.

Emlak ve İmar faaliyetleri durdurulmuştur.

Vezne faaliyetleri durdurulmuştur. Fatura ödemeleri bankalar ve e-vezne ( gonyeli.org ) üzerinden yapılabilecektir.

Kültür sanat faaliyetlerine ara verilmiştir.

Toptancılar hali çalışma saatleri düzenlenerek açık kalacaktır.

Salı pazarı bu süreçte kapalı olacaktır.

Belediye hizmet binası kapalı olacak ancak tüm belediye personeli acil hallerde çağırılmak üzere oncall olacaktır.

Yeni gelişmelere bağlı olarak, yeni kararlar duyurulacak; tüm uygulamalar Bakanlar Kurulu kararları ile uyumlu olacaktır.

Gelişmeleri web sayfamız www.gonyeli.org adresimizden takip edebilirsiniz.