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  3. Gönyeli’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu. 1 kişi tutuklandı
Gönyeli’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu. 1 kişi tutuklandı

Gönyeli’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu. 1 kişi tutuklandı

Gönyeli’de kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu. 1 kişi tutuklandı

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Gönyeli’de dün bir kişinin ikametgahında yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu madde tespit edildi. Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 14:00 sıralarında, Gönyeli’de A.H.A.E.’nin (E-23) ikametgahında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından arama yapıldı.

Aramada, yaklaşık 84 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 adet sarma sigara bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı. 

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