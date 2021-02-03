Dün sert dalgalanan dolarda son durum

Kritik teknik seviyeyi kırdıktan sonra dün 7.10'un altına kadar sarkan ancak kâr realizasyonuyla kazanımlarını geri veren dolar/TL bugün güne yatay bir başlangıç yaptı.

Geçen hafta TCMB’nin sıkı para politikasının uzun süre devam etmesi gerektiğini vurgulamasının ardından hafta başında kritik 7.24 seviyesinin altına inen ve iki gündeki değer kazancı yüzde 2.5’i bulan dolar/TL dün 7.0925’e kadar geriledikten sonra akşam 7.19’lu seviyelerden işlem gördü.

Uluslarası piyasalara bakıldığında dolar, ABD ekonomisinin Avrupa’ya kıyasla daha güçlü toparlanmasına paralel olarak euro karşısında iki ayın zirvesini gördü, dolar endeksi ise iki ayın zirvesi 91.283’e dün yükseldikten sonra bugün 91.046 ile yatay seyretti. Risk iştahının göstergelerinden borsalar ise Asya’da kazanımlarını art arda üçüncü gününe taşıyarak bugün yüzde 0.5 yükseldi.

Temmuz ayına kadar yoğun iç borç ödemesi gerçekleştirecek olan Hazine dünkü değişim ihaleleriyle mayıs ve haziran ayında itfa etmesi gereken yaklaşık 2.4 milyar TL borcu 2030 yılına öteledi. Hazine geçen ay da nisan, mayıs, haziran döneminde yapacağı yaklaşık 5.5 milyar itfayı 8-10 yıl ötelemişti.

BORSA

Marbaş Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analizinde dün 1517,53 ile 1500,04 seviyeleri arasında dalgalanan BIST100 endeksinin günü yüzde 1.27'lik değer kazancıyla 1511,43 puandan tamamladığı hatırlatılarak, “21 Ocak zirvesinden gelen alçalan trend direnci üzerinde günü tamamlayan endekste 1525-1550 dirençlerine doğru alımların hız kazanması beklenebilir. 1470 seviyesi altında ise satış baskısının artması söz konusu olacaktır. Bu durumda 1430, 63 günlük üssel ortalamanın bulunduğu 1408 ve 1390 destekleri takip edilebilir.” denildi.

DOLAR

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan bültende şu ifadeler kullanıldı:

Geçen hafta yapılan FOMC Ocak ayı toplantısında FED beklentilere paralel olarak fonlama faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakırken faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed başkanı Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizmişti.



Öte yandan yurt içinde yine geçtiğimiz hafta içerisinde yılın ilk enflasyon raporunda merkez bankası yılsonu enflasyon beklentisini yüzde 9.4'te sabit bırakırken TCMB Başkanı Naci Ağbal, kısa vadede yüksek enflasyon riski ile karşı karşıya olduğumuzu söylerken sıkı para politikasının süreceğini söyledi.

Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrasında değer kazanımının hızlanan Türk Lirası'ndaki güçlü duruş sürüyor. Teknik olarak incelediğimizde kurda 7,15 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi.

Para girişinin oluşturduğu aşağı yönlü baskının devamı ile birlikte kurdaki eğilimin aşağı yönlü hareketine devam etmesi durumunda 7,10, 7,06 ve 7,02 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek bölgeleridir. 7,20 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda ise yükselişlerde 7,22, 7,27 ve 7,32 direnç seviyeleri takip edilebilir.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şöyle denildi:

2021 yılının ilk ayında kötü bir performans gösteren altın, yeni haftada bir miktar toparlanma hareketleri gerçekleştirmeye çabalasa da bu çaba uzun sürmedi. Haftanın ilk işlem gününde 1871 seviyelerini test eden ons altın, buralardan itibaren aşağı yönlü gevşeme hareketleri sergiledi.



Dolar endeksinin hafta içerisinde toparlanma hareketlerine ek olarak, ABD kanadında Covid-19 kaynaklı hastaneye yatış rakamlarında son iki aydır ilk kez düşüşler yaşanması altındaki aşağı yönlü hareketlenmelerin unsurları arasında yer aldı. Her ne kadar halen vaka sayıları kontrol altına alınamasa da, aşılama çalışmalarının tüm hızıyla devam etmese umutları artırıyor.

Yeni haftaya başlarken ‘Reddit' kaynaklı gümüşteki sert yukarı yönlü hareketlenmelerden etkilenen XAUUSD’de de bir miktar yukarı yönlü hareketlenmeler yaşanmıştı. Fakat ‘Reddit' furyası çok uzun sürmedi ve gümüşte de gevşemeler gerçekleşti.

Ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1875.05 – 1900.56 – 1929.97 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1832.51 – 1816.90 – 1800.02 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.”

sözcü.com.tr