Gönyeli'de Karasalih Çifti Evlerinde Ölü Bulundu

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre Gönyeli’de bu sabah saat 05.00 sıralarında Moda Sokak’taki 3 numaralı evde ikamet etmekte olan iki kişi ölü bulundu.

Polis, hayatını kaybedenlerin isimlerinin 63 yaşındaki Hasan Yılmaz Karasalih ve 60 yaşındaki eşi Sevinç Karasalih olduğunu açıkladı.

Cinayet ve intihar şüphesi üzerinde duran polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.