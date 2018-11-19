19 KASIM GÜNLÜK BURÇ YORUMUNUZ

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Bugün yeni başlangıçlar yapmak için hevesli olabilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan konular ön plana çıkabilir. Maceracı yapınızı ortaya koymak isteyebilirsiniz. Sabah saatlerinde tartışmaya açıksınız. Aniden parlamalara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde daha güvensiz koşullar söz konusu olabilir.

BOĞA (21 Nisan - 21 Mayıs)

Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Başarı için çok çaba sarf edeceğiniz zamanlardasınız. Sorumlu olduğunuz konularda yeteneklerinizi kullanmanız gerekebilir. Gelecek yönünde mücadele edebilirsiniz. Başkalarından alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır. Akşam saatlerinde gizli koşullar söz konusu.

İKİZLER (22 Mayıs – 21 Haziran)

Bugün gündeminiz hareketli olabilir. Yakın çevrenizdeki değişiklikler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde kolayca risk alabilirsiniz. Ticari konularda daha girişken olacağınız zamanlar var. Sabah saatlerinde iletişimden kaynaklı tartışmalar olabilir. Aldığınız sorumluluklarınız için alternatif planlar yapmak isteyebilirsiniz.

YENGEÇ ( 22 Haziran-22 Temmuz)

Ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Sabah saatlerinde tartışmalara açık bir ruh halinde olabilirsiniz. Başarı için mücadele edeceğiniz bir gün geçirebilirsiniz. Kendi iç sesinizi dinleyerek güç durumlar kendinizi kurtarabilirsiniz. Gün içinde risk almaya meyilli olabilirsiniz. Akşam saatlerinde gizli olaylar olabilir.

ASLAN (23 Temmuz – 23 Ağustos)

Bu sabah tartışmalara açık olabilirsiniz. Hassasiyetleriniz ön plana çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konularda yaratıcılığınızı kullanmak isteyebilirsiniz. İşlerinizde başarılı olmak için çaba sarf edeceksiniz. Bugün aşk gündeminizi oluşturabilir. Güçlü duygular içinde olacağınız zamanlar var. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapmak isteyebilirsiniz.

BAŞAK (24 Ağustos - 22 Eylül)

Çalışma hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. İş arkadaşlarınızla gergin anlar yaşayabilirsiniz. Sağduyunuzla olayları çok uzatmamaya özen göstermelisiniz. Sizi yıpratan konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde kendinizi güvensiz hissedeceğiniz durumlar yaşanabilir. Akışta kalın.

TERAZİ (23 Eylül - 23 Ekim)

İkili ilişkilerinize özen göstermeniz gereken bir gündesiniz. Sabah saatlerinde sinirli yaklaşımınız karşınızdakileri rahatsız edebilir. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde denge arayışına girebilirsiniz. Maceracı tavrınız ortaya çıkabilir. Sorumlu olduğunuz konularda en iyisini yapmak için mücadele vereceğiniz zamanlardasınız.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Endişe duyduğunuz konularla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Birlikte çalıştığınız kişiler kriz yaratabilir. Sinirlerinize hakim olmanız gereken zamanlar olabilir. Gün içinde finansal yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde gizli koşullar oluşabilir. Akışta kalın.

YAY (23 Kasım-21 Aralık)

Endişe duyduğunuz konularla ilgileneceğiniz zamanlar içindesiniz. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Birlikte çalıştığınız kişiler kriz yaratabilir. Sinirlerinize hakim olmanız gereken zamanlar olabilir. Gün içinde finansal yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde gizli koşullar oluşabilir. Akışta kalın.

OĞLAK (21 Aralık – 20 Ocak)

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Bugün hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz. Gelecek yönünde yeni planlamalar yapacağınız zamanlar var. Olası tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Üstlerinizle ilgili konulara daha sakin ve olgun yaklaşmanız faydanıza olur. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin.

KOVA (21 Ocak – 18 Şubat)

İş hayatınızla ilgili gelişmeler gündeminizi meşgul edebilir. Bugün hedeflerinize ulaşmak için çaba sarf edebilirsiniz. Gelecek yönünde yeni planlamalar yapacağınız zamanlar var. Olası tartışmalara karşı dikkatli olmalısınız. Üstlerinizle ilgili konulara daha sakin ve olgun yaklaşmanız faydanıza olur. Annenizle ilgili konuları ihmal etmeyin.

BALIK (19 Şubat – 20 Mart)

Bilemediğiniz konulardan dolayı kayıplar yaşayabilirsiniz. Sabah saatlerinde sinirli tavrınız etrafınızdakileri incitebilir. Gün içinde uğraştığınız konularda risk almanız gerekebilir, dikkatli olmanızda fayda var. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Kendi iç dünyanızla ilgili olaylar önem kazanacaktır. Akşam saatlerinde gizli koşullar söz konusu.