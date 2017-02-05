GÖNYELİ’DE YIKILAN EV, DİĞER EVİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Pelin Yükselay

Gönyeli’de sakin Ergün Amca şu sıralar oldukça dertli. Amca’nın eski Gönyeli olarak bilinen bölgede kiraya verdiği ve halen içerisinde kiracısının kaldığı evinin üzerine, komşunun yıkılan evi düştü.

Evinin üzerine yıkılan evi kaldıracak bir merci bulamadığını söyleyen Ergün Amca, bu tehlikeli durumun sona erdirilmesi için başta Gönyeli Belediyesi olmak üzere ilgili tüm birimlere çağrı yaptı.

Amca, evin yıkılmasını ve sonraki süreci anlattı:

“Bizim sorunumuz mevcut evimin üzerine düşen bir komşunun evi vardır. Bu evin yıkılıp temizlenmesini istedik. Belediyeye gittim, belediye dedi ki bana bu binanın yıkım iznini al gel ve hemen yıkalım. Yıkım iznini aldık geldik, hiçbir işlem yapılmadı. Pekala, bu durumda yıkığı benim evimin üzerinden kim kaldıracak? Kimdir sorumlusu? Benim evime verilecek zararı kim ödeyecek bana? Veya bu evin içerisinde oturan insanların canının güvenliğini ben sağlamak zorundayım. Benim evim kiradadır. Yıkmayacaklarsa bize ne yapacaklarını söylesinler. Kime gidelim de temizletelim bu evi? Ben gereğinin yapılmasını isterim, kimse bunun ilgilisi, gelsin bir an önce temizlesin, evimin üzerinden kaldırsın.”

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