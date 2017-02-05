RUM SİYASİLER EİDE’NİN AÇIKLAMALARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, geçtiğimiz gün Yunanistan’da gerçekleştirdiği temasların, Rum siyasi partilerin tepkisine neden olduğu haber verildi.

Güney Kıbrısta yayınlanan bazı gazeteler Rum kesimindeki siyasi partilerin bir kez daha, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, işini iyi yapmadığını düşündüklerini yazdı.

Partilerin bazılarının bir adım daha ileriye giderek, Eide’nin rolünün şüpheli olduğu imasında bulunduklarını da yazan gazeteler, bunun sebebinin ise bu kez, Eide’nin Atina’ya gerçekleştirdiği ziyaret ve bu ziyarette, Türk vatandaşlarına ilişkin dört özgürlüğün uygulanmasına ilişkin Türk talebinin “değerini düşürme girişiminde bulunması olduğunu” belirttiler.

Rum siyasi partilerin Eide’nin Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas’la görüşmesinden önce, Atina’daki Türkiye Büyükelçiliğini ziyaret etmesinin ise yanlış olduğu konusunda “bağırdıklarını” da yazan gazeteler, DİKO’nun Eide’nin haddini aştığı yorumunda bulunduğunu duyurdular.

DİKO, Eide’nin “Türk talebinin kötü bir şey olmadığı izlenimi vererek, durumu güzelleştirmeye çalıştığı” iddiasında da bulundu.

EDEK partisi ise açıklamasında, Eide’nin Kocas’la görüşmesinden önce Türkiye Büyükelçiliğine gitmesinin aynı zamanda dört özgürlük konusuna yönelik tutumunun, bir kez daha Eide’nin kışkırtıcı davranışlarını teyit etmekte olduğunu öne sürdü.

Rum Ekologlar, Dayanışma Hareketi, Vatandaşlar İttifakı da Eide’ye tepki gösterdi ve bazıları ise Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e, Eide’nin görevinden uzaklaştırılmasını istemesi çağrısında bulundu.