GÖRENLER HEMEN İHBAR ETSİN!

Merkezi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Süleyman Yılkar ile Aliser Eymirov dün akşam 19.15 sıralarında firar etti.

Polis çöp dökmek için Cezaevi avlusuna çıktıkları sırada firar eden Yılkar ile Eymirov’un bulunması için KKTC genelinde arama ve soruşturma yürütüyor.

Polis Basın Subaylığı, firarileri görenlerin en yakın polis birimine veya 155 ihbar hattına bilgi vermesini istedi.