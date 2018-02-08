6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Girne’ye bağlı bazı bölgelere yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 – 15:00 saatleri arasında Edremit'in dağ kısmı, Karmi, Karmi Su Pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri’nin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi.
Etiketler : KIB-TEK, elektrik kesintisi, Girne
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