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6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

6 SAATLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK!

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yarın Girne’ye bağlı bazı bölgelere yaklaşık 6 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu. 

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 – 15:00 saatleri arasında Edremit'in dağ kısmı, Karmi, Karmi Su Pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri’nin elektrik enerjisinin kesik olacağı kaydedildi. 

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