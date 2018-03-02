GÖREVDEN ALINDILAR!

Başbakanlık, Sağlık, Milli Eğitim ve Kültür, İçişleri, Tarım ve Doğal Kaynaklar, Ekonomi ve Enerji bakanlıklarının üst kademe yöneticilerinde değişikliğe gidildi.

Görevden alma ve yeni atamalarla ilgili üçlü kararnameler, 23 ve 28 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’na Kemal Deniz Dana yerine Ömer Gür, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarlığı’na Rauf Ataöv yerine Asım İdris, İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne Muslu Akgüney yerine Aral Moral atandı. İçişleri Bakanlığı Genel Koordinatörü Durali Güçlüsoy da görevden alındı.

EKONOMİ

Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarlığı’na Emin Bilgen yerine Erkan Okandan, bakanlık müdürlüğüne Metin Özerem yerine Emete Baylan atandı.

BAŞBAKANLIK

Başbakanlık Müsteşarlığı’na Metin Beyoğlu yerine Hasan Alicik getirildi. Berkan Tokar da Başbakanlık’taki ikinci Müsteşarlığa atandı.

Başbakanlık Özel Kalem Müdürlüğü’ne Sami Osmanlı yerine Mustafa Ergüven atandı.

Başbakanlık Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Leman Kutay Aslım görevden alındı. Aslım’ın yerine Cumhuriyet Meclisi Özel Kalem Müdürü olan ve bu görevden alınan Ahmet Muratoğlu atandı.

TARIM

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Veçhi Cezaroğlu oldu, Müsteşar Emirali Deveci yerine Ercan Sınay atandı. Tarım Dairesi Müdürlüğü’ne ise Kuntay Vurana atandı.