GÖREVDEN ALMA VE ATAMALAR DUYURULDU

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre; Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne, 2010-2013 ile 2016-2018 yılları arasında da aynı görevi yürüten Leman Aslım atandı.

Ekonomi ve Enerji Bakanlık Müsteşarı olarak görev yapan Erkan Okandan’ıngörevden alındığı ifade edilen açıklamada, bu mevkiiyedaha önce de Müsteşar olarak görev yapmış olan Şahap Aşıkoğlu’nun atandığı kaydedildi.

Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Özel Kalem Müdürü Veçhi Cezaroğlu’nun da görevinden alındığı ifade edildi.