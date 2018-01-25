"GÖREVİ ALDIK DENEYECEĞİZ!"

UBP PM, hükümeti kurma görevi alan Genel Başkan Özgürgün’ü, tüm siyasi partilerle görüşme konusunda yetkilendirdi

4’LÜ ANLAŞIRSA İADE EDERİM

Özgürgün: PM dörtlü koalisyon için çalışan partilerin başkanlarının açıklamalarını değerlendirdi. Durumun farkındayız ancak denemeden görevi iade etmek yanlış olur. Ben denemeden 4 parti biz anlaştık derse o zaman iade ederim

Duygu ALAN

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, Genel Başkan Hüseyin Özgürgün başkanlığında dün öğleden sonra toplandı.

Lefkoşa Sarayönü’ndeki UBP Genel Merkezi’nde saat 15.15’te başlayan toplantıda, UBP Parti Meclisi, Cumhurbaşkanı Musfata Akıncı tarafından dün sabah hükümet kurma görevinin Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün’e verilmesini ve dörtlü koalisyon için çalışan partilerin başkanlarının açıklamalarını değerlendirildi.

Yaklaşık 3 saat süren Parti Meclisi toplantısının ardından basın açıklaması yapan Genel Başkan Özgürgün, “Durumun farkındayız ancak denemeden görevi iade etmek yanlış olur. Ben denemeden 4 parti biz anlaştık derse o zaman iade ederim” dedi.

“Aldığımız görev gereği tüm siyasi partileri ziyaret edeceğiz”

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Anayasa’nın ilgili maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın hükümeti kurma görevini tarafına tebliği ettiğini bu bağlamda UBP Parti meclisi’ni toplantıya çağırdığını söyledi.

Özgürgün, parti meclisinde hükümet kurma görevinin ve 4’lü koalisyon arayışındaki siyasi partilerin dünkü görüşmelerden sonra yaptıkları açıklamalarının değerlendirildiğini kaydetti.

Açıklamasında “4 siyasi partinin hükümet kurma çalışmalarının sürdüğü bir ortamda bir görev almış bulunuyorum” diyen Özgürgün, “Bu görevi teammül gereği tüm siyasi partiler ile resmi temaslar başlatarak ülkemize ve halkımıza hizmet yolunda sonuçlandırmaya çalışacağız” dedi.

Hüseyin özgürgün, şunları kaydetti: “Halkımızın iradesi sonucu oluşan meclis aritmetiği çerçevesinde azami bir gayret göstermek durumundayız. Ülkeyi hükümetsiz bırakmamanın da esas olduğunu biliyoruz. Bu kararı parti meclisimiz vermiştir. Ulusal Birlik Partisi halkına karşı sorumluluğunun bilincindedir. Ülkemizin ve halkımızın menfaatleri mutlaka siyasi kazanımların önündedir. 7 Ocak’ta halkımız, Ulusal Birlik Partisi’ni yönetimde görmek istediğini net bir şekilde işaret etmiştir. Bu bağlamda, Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, başkanlığımda oluşacak bir komitede Cuma gününden başlayarak aldığımız görev gereği tüm siyasi partilerimizi sırayla ziyaret edilmesi kararını üretti. Bu tabiî ki aldığımız görevin bir gereğidir. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı Anayasa gereği hükümeti kuracağına inandığı bir parti başkanına görevi veriyor. Demek ki Sayın Cumhurbaşkanımız, şu ortamda Ulusal Birlik Partisi’nin hükümeti kuracağına inandı. Biz de o inanç doğrultusunda ve Anayasa’nın bizi bağladığı maddeler, kurallar doğrultusunda bir çalışma başlatmak durumundayız. Ama 4 siyasi partinin çalışmalarını da görmezden gelmiyoruz.”

“Ne olursa olsun bir hükümet kurma peşinde değiliz”

Hüseyin Özgürgün, sorulan soru üzerine zorlama koalisyonların sıkıntı doğuracağı yönündeki açıklamasına da açıklık getirdi.

Özgürgün, “Ben aslında tüm zorlama koalisyonları kastettim. Sandıkta bir netice var ve bu sandıktaki netice iyi okunursa bir üçlü hükümetin de çıkabileceği formüller var. Ancak esas sıkıntılı olan seçim biter bitmez, sandıkta çok açık halkın mesajına rağmen bir 4’lü oluşumun Ulusal Birlik Partisi’ni dışlayarak ortaya çıkmasıdır. Esas zorlama aslında budur. İkili koalisyonlar bile sıkıntılıyken üçlü, dörtlü koalisyonların sıkıntılarını görebiliyorum. Ama diğer partilerin başlattığı Ulusal Birlik Partisi’ni dışlayarak başlattığı çalışmayı da çok zor, aşırı zorlama olarak buluyoruz” dedi.

Özgürgün, “Şu aşamada UBP’ye verilmiş bir görev vardır ve bu bağlamda kurulabilecek bir hükümet varsa kuracağız. Şunu da çok net söylemeliyim ki her ne olursa olsun bir hükümet kurma peşinde değiliz. Hizmet edebilecek bir hükümet kurma peşindeyiz” diye konuştu.

Havadis