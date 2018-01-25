"ÖĞRENCİ YURDU İSTEMİYORUZ!"
'Mahalleme dokunma...'
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Lefkoşa’daki Şht Biray Mustafa Sokak sakinleri, “Öğrenci yurdu istemiyoruz” diyerek, bu yönde mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.
Lefkoşa’daki Şht Biray Mustafa Sokak sakinleri, “Öğrenci yurdu istemiyoruz” diyerek, bu yönde mücadeleye devam edeceklerini açıkladı.
Anadolu Ajansı binasının bir siyasetçi yakınına verildiğini iddia eden mahalle sakinleri adına inisiyatif, bölgede araç park sorunu, gürültü, çevre kirliliği yaşanacağını belirtti.
“Öğrenci yurdu yakınında ikamet eden kişiler”den dinlediklerini de anlatan mahalle sakinleri, “Evimize kapanmak istemiyoruz” dedi.
Yenidüzen
Etiketler : Lefkoşa, Şht Biray Mustafa Sokak, sakinleri, Öğrenci yurdu, istememe
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