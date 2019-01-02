Göz altı morlukları olanlar dikkat!

Göz Altı Morlukları İçin Maske Tarifleri

Göz altı morlukları, kadınların en çok şikayet ettiği cilt problemlerinden biri. Göz altı morluklarını evde hazırlayabileceğiniz doğal tariflerle yok edebilirsiniz. İşte göz altı morlukları için maske tarfileri...

Göz altı morluğu neden olur?

Göz altı morluğu, düzensiz uyku, yorgunluk, sağlıksız beslenme, alkol, stres, çevresel ve genetik faktörler gibi pek çok sebepten dolayı meydana gelebilir. Göz altınızdaki morlukları sürekli kapatıcı ile gizlemeye çalışıyorsanız size doğal önerilerimiz var. Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz bu maskelerle göz altı morluklarınızı azaltabilir hatta yok edebilirsiniz.

PATATES MASKESİ

Malzemeler:

2 çay kaşığı patates suyu

1 çay kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı buğday yağı

Hazırlanışı:

Tüm malzemeleri karıştırın ve ağzı kapaklı bir şişeye koyun. Göz altlarına piyano çalar gibi yedirerek sürün. 2–3 dakika bekledikten sonra pamuğu nemlendirip göz altlarınızdaki yağı silin. 3-4 uygulamadan sonra etkisini görmeye başlayacaksınız. Bu işlemi haftada bir kere uygulamanız yeterli olacaktır.

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GÜL SUYU MASKESİ

Malzemeler:

4 tatlı kaşığı gül suyu

2 tatlı kaşığı süt

Hazırlanışı:

Gül suyu ile soğuk sütü karıştırın. İki parça pamuk alın ve karışımın içine sokun ardından gözlerinizin üzerinde 15-20 dakika bekletin. Daha sonra üzünüzü ılık su ile yıkayabilirsiniz.

KAHVE MASKESİ

Malzemeler:

2 çay kaşığı kahve

2 çay kaşığı Hindistan cevizi yağı

Hazırlanışı:

Kahve ile Hindistan cevizi yağını iyice karıştırdıktan sonra göz altlarınıza sürün. 10 dakika bekleyin ve güzelce durulayın. Bu karışımı biraz fazla hazırlayıp bir sonraki kullanım için buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Maskenin ölçüleri hep 1'e 1 olmalı; 5 kaşık kahve ve 5 kaşık Hindistan cevizi yağı gibi.