Yeni yılın ilk aşk bombası!
Yeni yılın ilk aşk bombası!
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Görüntüler ortaya çıktı. İvana Sert ve Tarhan Telli aşk yaşıyor.
Can Çelebi ile aşkı 15 gün önce biten İvana Sert’in ayrılık acısı kısa sürdü. İvana Sert, gönlünü geçen aylarda eşinden boşanan motosiklet tasarımcısı Tarhan Telli’ye kaptırdı. Çift yeni yıla Dubai’de birlikte girdi.
Can Çelebi ile 3 yıllık ilişkisini evlilik baskısından bunaldığı iddiasıyla iki hafta önce bitiren İvana Sert, yeni yıla aşkla girdi.
Ünlü manken-sunucu eski eşi iş insanı Yurdal Sert'ten olan oğlu Ateş'le yılbaşı tatili için Dubai'ye gitmişti.
İvana Sert, yılbaşı akşamı yaptığı paylaşımla da ayrılık acısını kısa sürede atlattığını gözler önüne serdi.
İLAN ETTİ
Tarhan Telli ile aşk pozunu kalp emojisiyle Instagram'da paylaşıp yeni ilişkisini ilan etti.
Etiketler : İvana Sert, Tarhan Telli, aşk
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