GREV YAPTILAR

Kıbrıs Türk Petrolleri Limited’te örgütlü Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonuna bağlı Petrol-İş Sendikası, Kıbrıs Türk Petrolleri tesislerinde ve Ercan Havaalanı’nda 11.00-12.00 saatleri arasında bir saatlik uyarı grevi yaptı.

DEV-İŞ Genel Sekreteri Koral Aşam ve Kuzey Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası Başkanı Gökay Taygun BRT’ye açıklamada bulundu.

Aşam, Kıbrıs Türk Petrolleri Tesislerindeki basın açıklamasında Kıbrıs Türk Petrolleri’nde özelleştirmenin esas yüzünün görüldüğünü iddia etti ve 2011 yılında şirketin yüzde 90’nın özelleştirildiğini iş hacminin yükselmesine rağmen işverenin personel alımına gitmediğini ifade etti.

Toplu iş sözleşmesi çerçevesinde belirlenen çalışma prensiplerinin yıkıldığını dile getiren Aşam, işverenin taşerondan iş alımına giderek örgütlü yapıyı bozduğunu öne sürdü.

Kıbrıs Türk Petrolleri’nde grev yapmamak adına çaba gösterildiğini ifade eden Aşam, diyalog çağrılarının dikkate alınmaması nedeniyle bir saatlik uyarı grevi yapıldığını, is barışının sağlanmaması noktasında süresiz greve gidilebileceğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendika Başkanı Gökay Taygun da , toplu iş sözleşmesinin ihlalinin söz konusu olduğuna işaret etti.Taygun,yapılan grevin haklı bir grev olduğunu sözlerine ekledi.

Petrol-İş Sendikası, konuyla ilgili yazılı açıklama da yaptı.

“İşveren tutumunu değiştirmezse süresiz grev gündeme gelecek” denilen açıklamada, sendikanın yazılı ve sözlü uyarılarına rağmen işverenin Toplu İş Sözleşmesi’ne aykırı hareket ederek tesiste taşeron işçi çalıştırmaya başladığı savunuldu.