Günde 13 dakikalık spor ömrü 3 yıl uzatıyor!

İngiltere merkezli sağlık sigortası firması Vitality’nin dünya genelinde 140 bin kişiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre 12 ay boyunca haftada 90 dakika (günde 13 dakika) yapılan spor aktivitesi yaşam süresini 3 yıl uzatıyor.

Söz konusu etkinin, fiziksel egzersiz aktivite bakımından pasif (haftalık yarım saatten az hareket eden) kişilerde görüleceğini belirten uzmanlar, kısa tempolu bir yürüyüşün ya da bisiklet sürmenin de bu etkiyi verdiğini belirtiyor. Araştırma aynı zamanda haftalık spor süresini 3 saate çıkaran kişilerin ise ömrüne 4 yıl katabileceğini öne sürüyor.