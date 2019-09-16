PATATES FİYATLARINDA İNDİRİM

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Toprak Ürünleri Kurumu, tüketicilerin korunması amacıyla stoklarında bulunan 2019 İlkbahar ürünü sofralık patatesin satış fiyatını, KDV dahil kilosu 3.75 Türk Lirası olarak yeniden belirledi.

Yapılan açıklamaya göre, Patateslerin satışına, Toprak Ürünleri Kurumu Lefkoşa Patates Satış Deposu, Gazimağusa Patates Paketleme Tesisi Şubesi, Güzelyurt, Haspolat, Akdoğan, Geçitkale, İskele, Kumyalı Şubeleri ve Dipkarpaz Satış Merkezi’nde devam ediliyor…

Patatesler 10 ve 20 kiloluk torbalar içerisinde perakende olarak satılıyor.