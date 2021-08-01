Güneş gözlüğü kullananlar dikkat! Yıllar sonra ortaya çıktı

Yaz aylarında yoğun olarak kullanılan güneş gözlüklerinin seçimi konusunda uzmanından uyarı geldi. Öğretim Görevlisi Mehmet Fidan, “Camların mutlaka UV ışınlarını engellemesi, güvenilir tescil belgesine sahip olması gerekir. Sahte güneş gözlüğü kullanımının göze verdiği zararlar yıllar sonra ortaya çıkabilir” dedi.

Numaralı gözlük ya da güneş gözlüğü alınırken bir optisyen eşliğinde karar verilmesinin gelecekte yaşanması muhtemel sorunların önüne geçeceğini söyleyen İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı Öğretim Görevlisi Mehmet Fidan, gözlüğün göz kusurlarını düzeltme ve güneşi engellemenin yanı sıra kişinin yaşamında önemli bir aksesuar olduğunu ifade etti. Fidan, özellikle yaz aylarında kullanımı yoğunlaşan güneş gözlüğü kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“CAMLAR ULTRAVİYOLE (UV) IŞINLARINI ENGELLEMELİ”

Ultraviyole (UV) ışınların, göz tarafından algılanamayan ve insan sağlığı için zarar teşkil eden ışınlar olduğunu belirten Mehmet Fidan, “Göz sağlığı için öncelikle güneş gözlüğünün camının renginden ziyade UV ışığını bloke edici bir özellik taşıyıp taşımadığına dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla kaliteli bir güneş gözlüğü, UV ışınlarını engellediğine dair sertifikaya sahip olmalıdır” dedi.

“CE (CONFORMİTÉ EUROPÉENE) BELGESİ BULUNMALI”

Güneş gözlüğü takıldığında nesnelerin netliği yani detayların kaybolmaması gerektiğine dikkat çeken Fidan, gözlük satın alırken ürünün, Avrupa Birliği standartlarında minimum güvenlik koşullarının sağlandığını gösteren CE (Conformité Européene) güvenilir tescil belgesine sahip olmasının büyük önem taşıdığını belirtti.