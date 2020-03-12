Güney Kıbrıs Maliye Bakanı corona virüsü nedeniyle ekonomiye destek paketi açıkladı

Güney Kıbrıs Maliye Bakanı Constantinos Petrides, çeşitli kurum ve siyasi partilerle gerçekleştireceği temaslar sonrası corona virüsü etkilerinin göğüslenmesi yönünde ekonomiyi destek paketi açıklayarak “gerekli olması durumunda gelecek hafta Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak olan “destek paketine ek bütçe de eklenebileceğini” vurguladı.

Maliye Bakanına göre, destek paketi “işletmelere ve girişimcilere ve işçilerle iş finansmanlarına hitap edecek” ve bunlar vergiler, finansmanlar ve bütçede bulunmayan kendi politikaları için belli Bakanlıların desteklenmesi önlemleri içerecek.

Petrides’in Maliye Bakanlığında turizm alanında ΚΕVΕ, ΟΕΒ, SΤΕΚ ve PASİXE temsilcileriyle düzenlediği görüşmeye telefon aracılığıyla geri geldiği seyahat nedeniyle kısıtlama altında olan Turizm Müsteşarı Savvas Perdios da katıldı.

Bundan önce, Maliye Bakanı Çalışma, Sosyal Sigorta ve Refah Bakanlığında Çalışma Bakanı Zeta Emilyanidou ile istişareler gerçekleştirdi.

Petrides açıklamalarında “önümüzdeki günlerde bu tur istişareleri siyasi partilerle de tamamlayacağım ve ekonominin desteklenmesi için kapsamlı bir bütçe sunacağım çünkü önümüzdeki 2-3 ayın ekonomi üzerinde etkilerinin ciddi olacağına inanıyorum ve bunu en az zararla atlatmaya çalışacağız” dedi.

Destekleme paketinin maliyeti konusunun incelendiğini ve bugünkü durumun izin verdiği kadarıyla mümkün düzeyde kapsamlı bir maliyet kapsayacağını çünkü söz konusu durumun ne kadar süreceğinin bilinmediğini açıkladı.

işten çıkarılacak çalışanların maaşlarını da kapsayıp kapsamayacağıyla ilgili bir soruya Bakan amacın gelir kaybından kaçınılması ve çalışanların işlerinde kalabilmesi olduğunu belirterek bunun Çalışma Bakanlığında tartışılacak konulardan bir tanesi olduğunu söyledi.

“Bu konuyu izliyoruz ve durumu en iyi şekilde göğüsleyebilmek amacıyla iş yerleri ve sosyal ortaklarımızla geniş bir istişare gerçekleştiriyoruz” diyen Bakan Hükümetin yardıma hazır olduğunu ve sonunda başarabileceği inancını dile getirdi.

Devletin kamu maliye planının değişebileceğini ve kriz döneminde çıkış yolları sunabileceğini kaydeden Bakan “ekonomi olarak daha zor durumlardan geçtik ve başarılı olduk” dedi.

Gelecek hafta ekonomi ve Eurogroup konularında ve AB Ekonomi Bakanları Konseyinin toplanacağını belirterek “konu AB düzeyinde de tartışılmaktadır ve işletmeleri desteklemeyi hedefleyen corona bütçesiyle ilgili bazı önemli kararlar alınmıştır” dedi.

“Avrupa önlemlerinden bağımsız olarak Hükümet önümüzdeki günlerde açıklanacak belirli önlemler uygulayarak ekonomiyi, çalışanları ve iş yerlerini destekleyecektir” diye konuştu.

Maliye Bakanı son olarak “turizm sektörü dış etkenler karşısında savunmasızdır, Gayrı Safi Yurt İçi Hasılaya ve istihdama katkısı önemlidir diyerek, turizm alanıyla ilgili hedefli siyasetlerin de pakete içerileceğini duyurdu.

KHA