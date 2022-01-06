Güney Kıbrıs’ta 3 bin 777 vaka

Güney Kıbrıs’ta bugün, 3 bin 777 yeni Covid-19 vakası tespit edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, son 24 saat içerisinde 77 bin 255 test yapıldığını ve 3 bin 777 yeni vaka saptandığını açıkladı. Hayatını kaybeden ise olmadı.

Hastanelerde tedavi gören 225 hastadan 73’ünün durumunun ciddi, 29’unun entübe halde olduğu bildirildi.

Bugünkü vakalarla birlikte pandeminin başından bu yana toplam 192 bin 157 vaka tespit edilmiş oldu.