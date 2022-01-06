'Kıyamet buzulu'na gidiyorlar! Felaket için tarih verdiler

Antarktika’daki 'Kıyamet buzulu' olarak da bilinen Thwaites'te ilk kez geniş çaplı bir araştırma yapılacak. Yüzölçümü Britanya adası kadar olan buzulun erimesi halinde bazı ülkelerin ve şehirlerin sular altında kalacağı belirtiliyor. En kötü senaryo, buzun 10 yıl içinde çökmesi.

Geride kalan 2021 yılında etkisini iyiden iyiye hissettiren iklim değişikliği, kutuplardaki küresel ısınmayla birlikte dünyayı kıyamete sürüklüyor.

Yeryüzünün en büyük buzulu Antarktika'daki Thwaites'te gerçekleşen erimeyi araştıracak 32 bilim insanı, bugün yola çıkıyor. Thwaites buzulu, dünyanın ulaşılması en zor yeri ve bilim insanları burada iki ay geçirecek.

50 milyon dolarlık bir projeyi yürüten bilim insanları, Thwaites buzulundaki su sıcaklığını, buz kalınlığını ve deniz tabanını araştırıp meydana gelen çatlaklara bakacak. Bilim insanlarını taşıyan gemi, Thwaites'in Amundsen Denizi'ne bakan yüzüne ulaşacak.

Göteborg Üniversitesindeki yetkili Anna Wahlin, Thwaites buzuluna ulaşımın çok zor olması nedeniyle araştırma yapılamadığını söylüyor. Bilim insanına göre, halihazırdaki tablo, gelecekte belirsizliğe yol açıyor.

Wahlin, Thwaites buzulunun artık eskisi gibi olmadığını, pürüzsüz bir cam gibi olup katı bir buz gibi görünmediğini vurguluyor.

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden bilim insanı Erin Pettit ise, doğudaki buz sahanlığının yüzeyini çaprazlayan çatlakların olduğunu ve bunun on yıl içinde çökebileceğini kaydediyor. Pettit'e göre Thwaites'teki erime üç şekilde gerçekleşiyor: "Buzul, okyanus suyuyla aşağıdan eriyor. Buzulun kara kısmı, deniz tabanına bağlandığı yerdeki tutuşunu kaybediyor bu nedenle büyük bir yığın okyanusa çıkıp daha sonra eriyebilir. Son olarak da Thwaites'in buz sahanlığı, hasarlı bir araba ön camı gibi yüzlerce çatlak oluşturacak şekilde kırılıyor. Bu sadece bir yıl içinde oluşacak 10 kilometre uzunluğundaki çatlaklar sebebiyle en tehlikelisi."

ABD ve Birleşik Krallık’ın birlikte yürüttüğü projeyle daha önce buzula inip araştırma yapmayan bilim insanları bir ilki gerçekleştirecek. Uzmanlar, yüzölçümü Britanya adası kadar buzulun tamamen erimesi durumunda deniz seviyesinin 65 cm yükseleceğini belirtiyor.

'Kıyamet buzulu' olarak da bilinen Thwaites, son 30 yılda iki kat hızlı eridi ve 2000'den bu yana 1 trilyon tondan fazla kayba uğradı. Buzulun tamamen erimesi halinde aralarında New York, Tokyo, Miami, Şanghay ve Mumbai gibi dev kentlerde su baskınları gerçekleşecek.

130 kilometreyle dünyanın en geniş buzulu olan Thwaites, ayrıca deniz seviyesinden alçaktaki ada ülkeleri Maldivler, Kiribati ve Tuvalu'yu büyük ölçüde haritadan silecek.

Bilim insanlarına göre, Thwaites Buzulu halihazırda küresel deniz seviyesindeki artışın yaklaşık yüzde 4'üne katkıda bulunuyor. Thwaites, buz rafı adı verilen ve akış hızını azaltan yüzen bir buz platformu tarafından tutuluyor.

İHA