Güney Kıbrıs’ta 5 bin 24 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 164 bin 358 test sonucunda 5 bin 24 yeni vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.

Güneyde toplam vaka sayısı 177 bin 721'e, toplam can kayıpları 641'e ulaştı.

Tedavi altındaki hasta sayısı 201, durumu ciddi olanların sayısı 75.