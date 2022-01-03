Güney Kıbrıs’ta 5 bin 24 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi.
Güney Kıbrıs’ta 5 bin 24 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 2 kişi yaşamını yitirdi.
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Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 164 bin 358 test sonucunda 5 bin 24 yeni vakaya rastlandı, 2 kişi hayatını kaybetti.
Güneyde toplam vaka sayısı 177 bin 721'e, toplam can kayıpları 641'e ulaştı.
Tedavi altındaki hasta sayısı 201, durumu ciddi olanların sayısı 75.
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