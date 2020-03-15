Güney Kıbrıs’ta 7 yeni vaka daha!

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’nden alınan son bilgilerle yapılan güncellemeye göre, yedi yeni koronavirüs vakası doğrulandı ve onaylanan vaka sayısı 33’e ulaştı.

Son vakaların, İngiltere’den dönen ve ev hapsine alınmış olan beş kişi ile önceki gün tespit edilen teyit edilmiş bir vakayla yakın temasta olan ve yine ev hapsine alınmış olan iki kişi olduğu açıklandı.