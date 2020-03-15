"İngiltere’de bulunan KKTC vatandaşları zorunlu olmadıkça gelmesin"

Dünyada bir virüs vakası yaşandığını ve sadece hükümetin değil vatandaşın da kendi üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getiren Özersay, herkesi sorumlu davranmaya çağırdı.

Riskin azaltılması için herkesin üzerine düşen sorumlulukla hareket etmek zorunda olunduğunu kaydeden Özersay, hükümetin ülke şartların gerektirdiği tedbirleri adım adım yürürlüğe koyduğunu ifade ederek, şartların değişmesi halinde sokağa çıkma yasağının da olabileceğini söyledi.

Özersay, şartların değişmesi halinde gerekirse ülkeye KKTC vatandaşları harici ülkeye girişinin yasaklanacabileceğini açıkladı. Konuşmasında ülkedek, korovürüsü vaka sayısını da açıklayan Özersay, 6 hasta olduğunu bunlarının iki tanesinin KKTC vatandaşı olduğunu ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Son günlerde süper marketlerde görülen yoğunluğun giderek azaldığını ve normalleşmeye başlandığını ifade eden Özersay, bugün polisin çeşitli ihallere müdahale ettiğini açıkladı ve bu gibi durumların polise ihbar edilmesinin herkesin görevi olduğunu belirtti.

Bakanlar Kurulu’nun kararlarını da açıklayan Özersay, 27 Mart Cuma gününe kadar, muhaceret izinli olanlar da dahil 71 ülke vatandaşının (Çin, Güney Kore, İran, Irak, İtalya, Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık, Yunanistan, ABD, İsviçre, Japonya, Norveç, Hollanda, Danimarka, İsveç, Hong Kong, Belçika, Singapur, Avusturya, Katar, Bahreyn, Nijerya, Kamerun, Gana, Gabon, Fildişi Sahili, Togo, Benin, Senegal, Gambiya, Gine, Sierra Leone, Liberya, Gine Bissau, Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad, Sudan, Güney Sudan, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Uganda, Kenya, Somali, Etiyopya, Tanzanya, Filistin, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan, Gürcistan, Kırgızistan, Tacikistan, Pakistan, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, Moritanya, Malavi, Ruanda, Brundi, Zambiya, Angola, Zimbabve, Mozambik, Ürdün, Lübnan.) ülkeye girişinin yasaklandığını belirtti ve bu yasağın yarın başlaycağını açıkladı.

İngiltere’de bulunan KKTC vatandaşlarının zorunlu olmadıkça ülkelerine gelmemeleri çağırısında bulunan Özersay, iki otelde devam eden karantina konusunda bir koordinasyon kurulu oluşturulmasına karar verildiğini ve bundan sonra orada izlenecek politkanın bu kurul tarafından belirleneceğini söyledi.

Süpermarketlerde bulunan sıcak soğuk yemek noktalarının kapatılması kararı alındığını açıklayan Özersay, bu yasağın unlu gıda üretimlerin dışında olacağını söyledi.

Özersay, Bakanlar Kurulu’nun gözlem merkezi oluşturulması kararı da alındığını ve yurt dışından gelip 14 günlük evinde kalma kuralına uymayanların zorunlu olarak alınıp oraya götürüleceğini söyledi. Özersay, İthalatın devam edebilmesi için malların yurt dışından gelmesini sağlayacak tırların geldikleri limanlarda kalması ve konteynlerin de ülke için taşımacılar tarafından sağlanmasına da karar verildiğini açıkladı.

Açıklama sonrasında, “Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ertelenmesi görüşüldü mü?” sorusuna ise Özersay “Hayır görüşülmedi. Kudret Özersay olarak cevap vereyim, en kısa zamanda ertelenmesi değerlendirilmeli” cevabını verdi.

Özersay, “Seçimlerin şu aşamada benim için zerre önemi kalmadı” diye ekledi.

Bakan Özersay, hiçbir şeyin toplum sağlığından, bu ülkenin geleceğinden ve Kıbrıs Türk halkının geleceğinden daha önemli olmadığını kaydederek, “Bu nedenle seçimlerin gerçekten hiçbir önemi yoktur. Seçimlerin ertelenmesi de dahil olmak üzere ve her şeye açığım” dedi.

Özersay “Herhangi bir zamanda, hatta en erken zamanda bunun değerlendirilmesinin de yararlı olacağını düşünüyorum. Seçimin gerçekten bir önemi kalmamıştır. İçinde bulunduğumuz durum ülkenin geleceği ile ilgilidir, toplumun sağlığı ile ilgilidir, çocuklarımızın, insanlarınızın hayatı ile ilgilidir. Bu şartlarda benim için seçimin zerre önemi yoktur benim açımdan.” dedi.