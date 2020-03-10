Güney Kıbrıs'ta Coronavirüs tespit edilen doktor konuştu

Philenews'e konuşan doktor, tıbbi bir acil durum çağrısı yaptıktan sonra 4 Mart'ta işine geri döndüğünü belirterek, o sırada hiçbir semptomu olmadığını ve İngiltere'nin yüksek riskli bir ülke olarak listelenmediğini söyledi.

Doktor ayrıca seyahatinden hemen sonraki günlerde birçok hastayı tedavi ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Ioannou doktorun enfekte olduktan sonra birkaç gün hastanede çalışmasının “üzücü” olduğunu söyledi.

Ioannou “üzücü şey, doktorun 3 Mart'ta geri dönmesine ve o zamandan beri semptomlar göstermesine rağmen, sadece Pazar test edilecek semptomları hakkında bizi bilgilendirdi, bu da son beş gün içinde hastanın temaslarını takip etmek isteyen sağlık bakanlığının çabalarını zorlaştırıyor ”dedi.

Doktor "belirtileri bildirdim"

Sağlık görevlileriyle işbirliği yaptığını söyleyen doktor, Pazar günü halsizlikle birlikte kas ağrısı yaşadığını ve Lefkoşa genel hastanede kurum içi bulaşıcı hastalık uzmanlarını bilgilendirmesine rağmen test olmaması yönünde teşvik edildiğini ancak ve kendi ısrarıyla teste girdiğini söyledi.

Sağlık yetkilileri, hastalar, meslektaşları, tıp uzmanları, yolcular ve sosyal çevresindeki insanlar da dahil olmak üzere, doktorun son birkaç gün içinde temas ettiği herkesi belirlemek ve izlemek için çaba sarf edildiğini söyledi.

Pazartesi günü kilitlenenen kalp cerrahisi departmanının, Lefkoşa Genel Hastanenin temizlik hizmetleri personelinin koronavirüs enfeksiyonu korkusu nedeniyle söz konusu departmanı temizlemeyi reddettiği bildirildi.