Güney Kıbrıs’ta ilk maymun çiçeği vakası

Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Kıbrıs’ta bugün ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Hastanın 40 yaşında bir erkek olduğu, kısa süre önce yurt dışından geldiği ve semptomları gösterdiği kaydedildi. Hastanın Lefkoşa genel hastanesinde tedaviye alındığı ve izole edildiği belirtildi.

Maymun çiçeği virüsü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2’ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) , 23 Temmuz’da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ’nün 27 Temmuz’da yaptığı açıklamada, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğrulandığı, vakaların yüzde 70’ini Avrupa bölgesi, yüzde 25’ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.