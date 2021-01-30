Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 113 yeni vakaya rastlandı.
24 saatte 22 bin 674 test yapıldı, 113 yeni vakaya rastlandı. Toplam vaka sayısı 30 bin 770’e yükseldi.
Güney Kıbrıs’ta son 24 saatte 22 bin 674 test yapıldı, 113 yeni vakaya rastlandı. Toplam vaka sayısı 30 bin 770’e yükseldi.
Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 30 Ocak Cumartesi günü 22.674 PCR ve hızlı antijen testinden 113 yeni Koronavirüs vakası bildirerek pozitif vaka sayısısının toplam 30.770'e çıktığını duyurdu.
PCR ve hızlı testler yoluyla tespit edilen 113 vaka şu şekildedir:
32 temaslı (bugün toplam 240 test)
14 Gönüllü test (bugün 1.112 test)
Birleşik Krallık'tan gelen kişilerin gelişinin 7. gününde yeniden kontrol çerçevesinde bir (bugün 69 test)
Devlet hastanesi laboratuvarlarından altı kişi (bugün 228 test)
20.433 antijen hızlı testi ile 60 doğrulanmış vaka bulundu
Ek olarak, aşağıdaki testler yapılmış ve pozitif vaka saptanmamıştır:Larnaka ve Baf Havalimanlarında yolcu kontrolü çerçevesinde 409 testGP yönlendirmeleri çerçevesinde 183 test
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