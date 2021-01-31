KKTC’de şiddetli fırtına ve yağış yaşamı olumsuz etkiliyor
KKTC’de şiddetli fırtına ve yağış yaşamı olumsuz etkiliyor
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KKTC genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ev zarar gördü ,ağaçlar devrildi.
Şiddetli fırtına nedeniyle birçok bölgede elektrik ve internet kesintileri yaşanıyor
Elektrik Kurumu ekipleri fırtına nedeniyle arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
BRTK
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