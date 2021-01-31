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KKTC’de şiddetli fırtına ve yağış yaşamı olumsuz etkiliyor

KKTC’de şiddetli fırtına ve yağış yaşamı olumsuz etkiliyor

KKTC’de şiddetli fırtına ve yağış yaşamı olumsuz etkiliyor

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KKTC genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ev zarar gördü ,ağaçlar devrildi.

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Şiddetli fırtına nedeniyle birçok bölgede elektrik ve internet kesintileri yaşanıyor

Elektrik Kurumu ekipleri fırtına nedeniyle  arızaların giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

BRTK

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