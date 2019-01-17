GÜNEY KIBRIS'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU

Fileleftheros ve diğer gazetelerin internet sitelerine düşen habere göre, Narkotik Şube ekipleri dün akşamüzeri, 34 ve 36 yaşlarındaki iki Rum’un tasarrufunda toplam 15 kilo kokain ele geçirdi.

36 yaşındaki Rum’un, 34 yaşındaki Rum’un evinden bir çanta ile çıktığı, polis tarafından durdurulup aranan çantada 14 kilo kokain bulunduğu, 1 kilo kokainin de ev sahibi 34 yaşındaki Rum’un tasarrufunda bulunduğu kaydedildi.

Kamera sistemiyle korunduğu saptanan 34 yaşındaki Rum’un evinde yapılan aramada, 2 bin 10 Euro nakit para, 7 adet cep telefonu, taşınabilir bilgisayar; 36 yaşındaki Rum’un evinde ise üç cep telefonu, bir sanayi tipi çatapat, iki hassas terazi ve diğer ilgili materyal bulundu.