Güney'de 30 yeni Coronavirus vakası ile toplam vaka sayısı 426’ya çıktı.

Virolog Dr. Leontios Kostrikis, yeni vakaların 13’ü bilinen bir vaka ile temas eden kişilerden, üçü Aradippou bölgesinden, biri yurtdışından yeni dönen ve geçmişi araştırılan 13 kişiden oluştuğunu söyledi.

Yetkililer, önümüzdeki haftanın virüsün Kıbrıs'ta nasıl geliştiğinin tam bir resmini sunmaya yardımcı olacağından önemli olduğunu söyledi.

Dr. Leontios Kostrikis, teyit edilen 426 vakanın 282'sinin Coronavirüs pozitif bulunan diğer hastalarla temastan geldiğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ta bugüne kadar toplam 10.154 test gerçekleştirildi.

Kostrikis, yeni vaka sayısının bilimsel ekibin tahminlerinde kaldığını, ancak net bir görüntü çizmenin çok erken olduğunu söyledi.

“Birkaç güne daha ihtiyacımız olacak. Önümüzdeki hafta önemlidir çünkü izolasyon önlemlerinden sonra virüsün epidemiyolojik davranışı hakkında bize daha iyi bir bakış açısı sağlayacaktır ”dedi.